Un véhicule prend feu à Delémont

Des flammes et une nuée noire sur la capitale jurassienne lundi en fin de journée. Une voiture stationnée dans un quartier résidentiel de Delémont a pris feu. Elle était inoccupée au moment où le sinistre s’est déclaré. L’origine est « probablement technique » selon la police cantonale jurasssienne, qui s’est rendue sur les lieux tout comme quinze pompiers du Centre de Renfort d’Incendie et de Secours de Delémont (CRISD). L’incendie n’a pas fait de blessé, mais a endommagé deux autres véhicules stationnés aux côtés de la voiture en flammes, le garage concerné et la devanture de l’immeuble attenant. Les trois véhicules sont hors d’usage. L’immeuble a été évacué le temps de l’intervention afin de limiter l’exposition aux fumées toxiques. /comm-clo