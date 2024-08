Lionel Maitre : « L’AJC est l’outil des communes »

Défendre l’intérêt des communes, c’est la mission de l’Association jurassienne des communes (AJC). Un mardi sur deux, « La Matinale » présente les associations de communes jurassiennes dans son nouveau rendez-vous. Le maire de Boncourt et président de l’AJC, Lionel Maitre, explique que le but de l’association est de « faire le lien entre le Canton et les communes ». Il la définit comme « l’outil des communes ». L’ensemble des maires se rassemblent en assemblée avec l’organisation pour permettre de simplifier certains dossiers pour les communes. « Plusieurs communes ont déposé des demandes de subvention avant l’arrivée du Plan équilibre et attendent toujours une réponse du Gouvernement », explique Lionel Maitre. Il assure que la toute récente professionnalisation de l’AJC, qui a nommé Jean-Yves Gentil secrétaire général, était « indispensable ». Cela offre la possibilité aux maires d’avoir une personne de référence sur des dossiers compliqués. En termes concrets, l’AJC travaille notamment sur l’arrivée de Moutier et ses conséquences sur la péréquation intercommunale. Sur ce sujet, l’AJC a fait une proposition aux communes qui est actuellement étudiée par le Gouvernement jurassien. Mais d’autres projets sont aussi en cours : « Plusieurs communes ont déposé des demandes de subvention pour la réfection de routes cantonales concernant avant l’arrivée du "Plan équilibre" et attendent toujours une réponse du Gouvernement. » /mmi-cdf