Un prêtre sort la plume pour encourager l’acceptation des personnes LGBTQ+ dans l’Église catholique

Une voix discordante s’élève par rapport aux interventions habituelles de l’Église catholique sur le sujet de l’homosexualité. Dans son 4e livre sur la thématique, le prêtre Joël Pralong invite à recontextualiser les textes bibliques pour considérer d’abord l’être humain dans ce qu’il vit. Sous le titre provocateur « Homos, Trans et Dieu les bénit ! », ce curé valaisan appelle l’Église à accompagner les homosexuels plutôt que de les rejeter. Il propose aussi des pistes aux parents pour qu’ils puissent regarder leurs enfants avec amour. « Parler "d’abomination" (Lévitique 20, 13) pour qualifier l’homosexualité est un raccourci abusif et inacceptable. Ce qui est important, ce n’est pas les règles, c’est la personne avec laquelle on chemine. Cela n’a rien à voir avec la sexualité », explique Joël Pralong, qui est infirmier en psychiatrie de formation et prêtre.