La boucle infernale mais généreuse de Dylan Clémence

Dylan Clémence s’est préparé physiquement pendant deux ans pour réaliser son défi. Avant cela, le Noirmonnier avait déjà emmené une buche de 25 kilos du Noirmont jusqu’au sommet du Chasseral à la force des bras et des mollets. Il s’intéresse à ce genre de prouesse depuis 10 ans. « J’ai vu une vidéo de quelqu’un qui marchait sur les mains en tirant une voiture (…) j’ai essayé et j’ai réussi avec ma voiture de plus d’une tonne. Et après j’ai continué à faire des défis qui me poussent toujours plus haut », explique l’infatigable Taignon, affectueusement surnommé l’homme le plus fort des Franches-Montagnes. /nmy