Beat Jans vante les mérites de l’AJAM pour les 40 ans de l’institution

L’AJAM a célébré ce jeudi son anniversaire en grande pompe. La cérémonie officielle des 40 ans de l’Association jurassienne d’accueil des migrant-e-s s’est déroulée à Cinémont, à Delémont. Elle s’est tenue en présence du conseiller fédéral Beat Jans, chef du département de Justice et Police. Le socialiste bâlois a été accueilli à son arrivée dans la capitale jurassienne par les autorités cantonales et les responsables de l’AJAM. Dans son discours, Beat Jans a loué les efforts et les résultats obtenus par le canton du Jura dans l’intégration des migrants. Il a qualifié l’AJAM de « modèle unique en Suisse » puisque le comité de l'association est composé des principaux acteurs du domaine de l'asile, des associations caritatives, des oeuvres d'entraide et des églises ainsi que de tous les partis politiques. Le conseiller fédéral a aussi salué « l’ouverture » des Jurassiens dans l’accueil des migrants. Il a ainsi cité l’exemple de la commune de Bure dont une partie de la caserne est mise à disposition pour héberger des requérants d’asile. Beat Jans avait préalablement visité le foyer pour mineurs non accompagnés de Courfaivre. Le conseiller fédéral a relevé les efforts des jeunes migrants pour s’intégrer ainsi que ceux des éducateurs de l’AJAM.