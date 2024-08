Le nouveau programme de l’Université populaire est sorti de presse

La rentrée est synonyme de nouveau programme pour l’Université populaire jurassienne. L’UPJ a présenté jeudi à la presse les plus de 500 cours et conférences qui seront proposés ces prochains mois à la population. Comme chaque année, les responsables ont tenu à élaborer une large palette d’activités allant du sport au développement personnel, en passant par les langues, la santé ou encore le bien-être. Cours de coréen, de bols tibétains, de pound fitness, de HIIT (High Intensity Interval Training), ou encore de bains froids figurent parmi les formations introduites récemment. Pour le président de l’UPJ, le fait de se plonger dans l’eau froide nécessite, par exemple, un accompagnement particulier même s’il peut être pratiqué partout facilement. « C’est important de le faire d’une certaine façon, de se préparer et d’y aller progressivement en étant toujours accompagné. Il est vraiment indispensable de ne pas le faire seul, car il faut toujours pouvoir être aidé si nécessaire en cas de réaction particulière du corps », explique Richard Kolzer.





Deux programmes par an

Nouveauté cette année avec le regroupement des trois sections régionales : ce n’est plus un seul programme qui sera envoyé annuellement dans les boites à lettres, mais deux (septembre et janvier). « Il y aura les cours de toutes les régions, car les gens sont mobiles et pouvoir vouloir faire des cours ailleurs », indique Samira Monaco, administratrice de la région Ajoie. Cette dernière souligne que le site internet de l’UPJ est mis à jour régulièrement et contient déjà certains cours qui seront proposés dans le cadre du programme printemps/été. /alr