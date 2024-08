Parquer à l’œil à Glovelier, ce sera du passé

C’est au tour de Glovelier de faire payer ses places de parking. Après Develier, le Conseil communal de Haute-Sorne publie ce jeudi dans le Journal officiel le changement de régime de stationnement pour deux secteurs : aux abords de la halle polyvalente et du terrain de football. Ces deux sites sont particulièrement prisés par des employés de la ZAM. La Zone d’activité microrégionale draine de nombreux travailleurs qui depuis quelques mois peuvent stationner leur véhicule dans un nouveau parking à étages de 400 places, mais un parking payant. Et de nombreux usagers de la route préfèrent déposer gratuitement leur voiture sur ces propriétés communales. L’exécutif a dressé ce constat et est arrivé à la conclusion qu’un horodateur permettrait de limiter l’usage de ces places qui sont d’abord destinées aux utilisateurs des infrastructures sportives. Le conseiller communal en charge de l’urbanisme, Gérard Ruch, indique que le tarif définitif n’est pas encore validé par l’exécutif, mais le stationnement payant ne serait appliqué qu’en journée et en dehors du week-end. /ncp