Porrentruy offre des cours de mobilité pour les séniors

La Municipalité de Porrentruy en collaboration avec l’ATE Jura offre des cours de mobilité pour les séniors. Le 25 septembre, la formation « Être et rester mobile » sensibilisera les personnes âgées à la sécurité, à la prévention des accidents, mais propose aussi une explication sur les nouvelles offres et les nouveaux horaires des transports publics. Le cours est gratuit et ouvert à toutes les personnes qui résident en Ajoie. Il faut s’inscrire auprès de Pro Senectute Arc Jurassien au 032 886 83 20 ou par courriel à prosenectute.delémont@ne.ch. /comm-cdf