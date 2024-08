Une déclaration commune en faveur de l’égalité salariale

L’union fait la force, aussi en matière d’égalité salariale. C’est en tout cas ce que semblent penser les cantons romands, qui envisagent de mutualiser leurs ressources et leur compétences en matière de contrôle au sein du secteur public. Réunis à Sion jeudi, les sept conseillers et conseillères d’Etat romands en charge de l’égalité ont échangé sur la problématique, rappelant la responsabilité de l’Etat, son rôle d’employeur et son devoir d’exemplarité. Les cantons romands se sont mis d’accord, dans une déclaration commune, sur trois pistes prioritaires à développer. Dans un communiqué transmis jeudi, la Conférence romande des bureaux de l’égalité indique qu’outre la mise en commun de ressources, il s’agira également de mettre en place une collaboration entre bureaux de l'égalité et offices cantonaux des ressources humaines, dans les cantons qui ne le font pas encore, mais aussi de proposer des mesures promouvant l’égalité salariale, tant dans le secteur public que privé. « Ainsi, les bureaux et offices pourront formuler des recommandations à l’intention des conseillères et conseillers d’Etat romands », précise le communiqué. Cette mesure doit permettre à terme la mise en œuvre de la Charte romande de l’égalité, signée en 2023 par les cantons romands. Dans son communiqué, la Conférence romande des bureaux de l’égalité précise qu’en Suisse, les femmes continuent de gagner en moyenne 18% de moins que les hommes. /comm-tna