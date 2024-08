Une nouvelle étape dans le projet des Arquebusiers

Un écueil supplémentaire se dresse devant le projet des Arquebusiers à Delémont. Un dépôt public complémentaire est organisé dès ce jeudi et jusqu’au 30 septembre, selon un communiqué du Département de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics (UETP) de la Ville de Delémont. Tous les éléments du plan spécial « Les Arquebusiers » ne sont pas soumis à opposition puisque le dépôt public complémentaire se rapporte uniquement aux modifications apportées par le Conseil de Ville lorsque celui-ci a approuvé le document en juin dernier. Il s’agit, par exemple, de l’adaptation des règles concernant les taux de logements à loyer modéré, de la mise en place d’une zone 30 au lien d’une zone de rencontre ou encore de l’intégration des mesures du plan de mobilité scolaire, énumère l’UETP dans son communiqué. Or, la construction d’une nouvelle école primaire ne fait pas partie de la liste.





Encore des échelons à gravir

Le plan spécial « Les Arquebusiers » est consultable jusqu’au 30 septembre au bureau du service UETP de Delémont. Si des oppositions interviennent au terme du délai légal du dépôt public complémentaire, des séances de conciliation seront organisées. « Puis, le plan spécial sera soumis au Service cantonal du développement territorial pour approbation, lequel traitera les oppositions restantes », indique le communiqué. La décision du canton sera, ensuite, sujette à d’éventuels recours.

Et concernant l’école, lorsque le canton aura approuvé le plan spécial, le permis de construire pourra être délivré et les travaux démarreront. Mais il reste un caillou dans la chaussure du conseiller communal en charge du dossier. Emmanuel Koller a précisé à RFJ qu’une opposition au permis de construire de l’école n’a toujours pas été levée depuis l’échéance du premier dépôt public à l’été 2023. /comm-nmy