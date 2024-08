La Braderie de Porrentruy est lancée

Le test pour la rue Pierre-Péquignat

Il y a un an les travaux de la rue Pierre-Péquignat prenaient fin. La Braderie s’est donc repositionnée autour de cet axe pour profiter des nouveaux équipements. Ainsi la grande scène a été dressée en bas de la rue de l’Hôtel-Ville, plutôt que dans celle des Malvoisins. « C’est une vraie fierté, je crois que cette rue fait l’unanimité », relate Philippe Eggertswyler. Plus de places pour les visiteurs et des réseaux électriques souterrains prévus pour accueillir de grandes installations, « on a pensé à tous les détails qui nous servent sur ce type de manifestations. » /ncp