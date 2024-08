La Croix Rouge Jura (CRJU) et la Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile (FASD) renforcent un peu plus leurs liens. Les deux institutions souhaitent rassurer la population quant à l’utilisation des montres-alarme et ce dès le 1er septembre. Pour ce faire, le personnel de la FASD a bénéficié d’une formation dispensée par la CRJU. Il tentera sur le terrain de mieux identifier les besoins et de présenter de manière « rassurante » ce système de sécurité. /comm-lge