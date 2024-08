Environ 170 stands attendent les visiteurs de la 39e Braderie de Porrentruy. Entre les débits de boissons et de nourriture, les étals des commerçants se dressent pour brader leurs stocks. C’est qu’avec 70'000 visiteurs attendus depuis vendredi matin et jusqu’à dimanche soir, il y a moyen de faire quelques affaires.





De premières ventes aux coups de canon

Dès les coups de canon, vendredi à 9h, les clients étaient bien là, prêts à trouver le bon produit à prix cassé. Et à en croire Julien Mamie, gérant d’un magasin de chaussures, les premières ventes n’ont pas tardé. « Profitez, c’est la Braderie ! Il n’y en aura pas pour tout le monde », c’est avec ces mots que le propriétaire nous a accueilli. Et depuis 40 ans, Nicole Hänni tient une boutique de vêtements : « C’est toujours bien, ça nous permet de liquider nos affaires. » Joëlle Schaller est quant à elle nouvelle dans le rôle de commerçante, puisque sa librairie-papeterie s’est ouverte il y a moins de deux ans : « On ne sait absolument pas du tout à quoi s’attendre. » Mais la jeune femme se réjouit des premières ventes réalisées dès l’ouverture. Certains délocalisent leur stock le temps de la Braderie. C’est le cas de Patrick Wäspe, qui tient un magasin d’articles de sport, en dehors de la vieille ville : « Ça vaut la peine. Il faut aller près des gens, il faut discuter avec eux dans un autre cadre. » Quant à l’aspect festif de la Braderie, les commerçants rencontrés ne s’en plaignent pas. Les affaires, c’est en journée, et le soir venu, ils plient boutique pour laisser la place aux fêtards.