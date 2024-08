Un deuxième album pour Norna

Une nouvelle page s’écrit pour le groupe helvético-suédois Norna. Le trio, formé des Jurassiens Christophe Macquat et Marc Theurillat, ainsi que du Suédois Thomas Liljedahl, a sorti ce vendredi son deuxième album, deux ans après le premier. Cet opus est qualifié de « plus abouti » par le guitariste ajoulot Christophe Macquat. Réunis il y a quelques années par la passion de la musique, les trois hommes entretiennent à présent une solide amitié qui leur permet de travailler sereinement malgré les kilomètres qui les éloignent. Pendant plusieurs mois, ils ont partagé des extraits de leurs compositions sur Internet, avant de se réunir en studio et de travailler d’arrache-pied pour ce deuxième opus. Le trio partira aussi en tournée en octobre et en novembre. Les trois musiciens parcourront l’Europe avec une vingtaine de dates prévues dans une dizaine de pays. La tournée commencera début octobre à Pratteln, dans le canton de Bâle-Campagne, et se terminera le 2 novembre à Edimbourg, en Ecosse. /mle