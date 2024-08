Une exposition sur le journalisme au Musée jurassien d'art et d'histoire

L’exposition itinérante « A la recherche de la vérité – le journalisme et nous » débarque à Delémont. Le Musée jurassien d’art et d’histoire (MJAH) l’accueille dès samedi, jusqu’au 8 décembre. L’objectif est de faire voyager le public à travers le temps pour réfléchir à la conception de l’information distribuée par les médias. Un jeu d’évasion qui retrace le parcours d’une enquête journalistique constitue le cœur de l’exposition et des quizz sont également au programme. Toutes les informations sont à retrouver ici. /comm-lge