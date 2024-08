Une journée pour questionner l’accueil des migrants

L’accueil des migrants sera au cœur d’une journée vendredi prochain à Courgenay. Quatre associations en lien avec la migration ont décidé de s’unir pour balayer les peurs liées à cette thématique en se concentrant sur les opportunités qui s’offrent aux Jurassiens. Ainsi Juramigrants, Emmaüs Jura, ATD Quart monde et l’AJAM ont mis sur pied une journée de l’accueil et de la solidarité. « Le but de cette journée est de permettre aux personnes concernées, aux décideurs politiques et aux citoyens d’explorer ensemble les enjeux de l’accueil dans un processus de démocratie délibérative », relate le communiqué de presse. Vincent Chapuis, membre du collectif et secrétaire général d’Emmaüs Jura, espère « ensemble trouver de nouvelles idées, des solutions, ou en tout cas échanger sur la valeur de l’accueil dans le Jura ». Les organisateurs souhaitent que ce genre d’événements se répètent sur des thématiques différentes pour affiner la démocratie délibérative. « Elle permet aux habitants de pouvoir non pas confronter des opinions ou des idéologies, mais plutôt ensemble délibérer pour réfléchir à des solutions à certains problèmes », explique Vincent Chapuis.