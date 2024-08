L’heure de la retraite a sonné pour « Madame Égalité » du Jura

La lutte pour l’égalité est par ailleurs confrontée depuis quelques années à une sorte de radicalisation. On peut penser à l’arrivée de l’association Grève des femmes, dont les actions ou les paroles font parfois grincer quelques dents. « On travaille toujours avec cette association, mais on a dû lui expliquer que nous sommes des artisans de l’égalité et pas des militants. Dans le mot militantisme, il y a le mot militaire. Il faut obéir. On ne pourra jamais se targuer d’atteindre l’égalité si on ne travaille pas avec les hommes, qui ne sont pas des adversaires. Il fait œuvrer les uns avec les autres et s’écouter », dit Angela Fleury.