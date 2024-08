La Landwehr de Fribourg enchante la Braderie

La Braderie de Porrentruy fait de la place cette année au canton de Fribourg. L’hôte d’honneur propose quelques spécialités culinaires devant l’Hôtel de ville depuis vendredi matin et jusqu’à dimanche soir. Le Gouvernement fribourgeois était d’ailleurs présent samedi matin à l’occasion de la partie officielle, qui s’est déroulée en musique, puisque la Landwehr est du voyage, tout comme le Contingent des grenadiers fribourgeois. La Landwehr, une harmonie d’excellence, est le corps officiel du canton de Fribourg. L’ensemble d’une soixantaine de membres va se présenter à plusieurs reprises durant le week-end, notamment samedi à 15h30 dans le parc du Pré de l’étang. Le directeur de la Landwehr, Benedikt Hayoz, était en direct dans le journal de 12h15 pour évoquer son ensemble, qui se produit régulièrement lors de la manifestation. Par exemple en 2018, c’était au Marché-Concours à Saignelégier : « On a une longue tradition avec les Jurassiens, on les connaît bien », explique le chef d’orchestre : « On aime beaucoup jouer dans des régions comme ça. »