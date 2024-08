Le feu d’artifice de la Braderie séduit toujours

Dans les rues de Porrentruy, les avis sont tranchés. Les personnes rencontrées sont favorables au feu d’artifice de la Braderie de Porrentruy. « Il y a beaucoup d’autres choses qui dérangent la faune et on en fait pas tout un cas », explique ce retraité. Cette mère de famille est aussi « pour, c’est un moment où on se retrouve ». « Il y a du spectacle, comparé à ce qu’on peut acheter soi-même », selon ce visiteur de la Braderie. Pour trouver un avis contraire, c’est auprès de la jeune génération qu’il faut se tourner. Cette jeune femme n’est pas totalement convaincue par les feux d’artifice : « écologiquement c’est un sujet qui est assez compliqué, donc je ne pense pas être totalement pour et je ne sais pas si ça a vraiment une utilité sociale qui est très grande. » /ncp