Un vol commémoratif à la Caquerelle

C’est un spectacle rare qui a eu lieu à la Caquerelle samedi. Un avion de type Fieseler Storch a atteri dans le champ qui borde la route du lieu dit. Ceci dans le cadre de la journée de l'aérophilatélie 2024, événement organisé par le club philatélique de Delémont (CPDE), 100 ans jour pour jour après un vol historique qui avait relié La Caquerelle et Lausanne. C’était le 31 août 1924, et c'était déjà le SPDE qui était aux commandes de l'événement. Un événement en marge de l’inauguration de la Sentinelle des Rangiers. Samedi, passionnés d'aviations et de philatélie ont convergé vers la Caquerelle pour voir atterrir l'appareil historique et prendre part à la bourse philatélique mise sur pied pour l'occasion. En fin d'après-midi, l'appareil a redécollé, rempli de courrier, en direction de Lausanne.