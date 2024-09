Fribourg et Jura, jamais aussi proches

Le président du Conseil d’Etat fribourgeois partage aussi cet avis. Jean-Pierre Siggen estime que ces liens « sont liés à la structure des cantons. Fribourg n’est pas un canton riche. On a une économie agricole. Le secteur primaire est très important. » Le conseiller d’Etat complète avec des aspects plus humains : « l’amitié, la manière de vivre, la manière de voir les choses ». La présidente du Gouvernement jurassien Rosalie Beuret-Siess abonde en ce sens : « certaines valeurs et certains traits de caractère sont semblables entre les Jurassiennes, les Jurassiens et les Fribourgeoises et Fribourgeois ». /ncp