Les bourgeoisies de Suisse veulent se faire connaître

Opération visibilité pour les bourgeoisies de Suisse. Elles organisent le 14 septembre une Journée nationale pour mieux se faire connaître de la population. Le Forum Inter Jurassien des Bourgeoisies – qui comprend 27 entités dans le Jura et 27 autres dans le Jura bernois – participe à l’événement.

Si l’événement est facultatif pour les bourgeoisies du pays, la décision d’y prendre part découle d’un constat, comme nous l’explique Gaspard Studer, président du Forum Inter Jurassien des Bourgeoisies : « On constate que dans le public on est très mal connus, on a encore cette mauvaise connotation de riches, alors que très souvent ce n’est pas le cas. C’est une vieille image, aujourd’hui c’est plus du tout ça. »