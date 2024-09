Une 39e Braderie de Porrentruy hors-norme

La Braderie de Porrentruy pulvérise son record. Le président du comité d’organisation a annoncé en direct dimanche dans « le Journal de 18h » qu’environ 80'000 personnes se sont rendues sur la manifestation pendant les trois jours. C’est 10'000 de plus qu’il y a deux ans. Mais l’essentiel pour Eric Pineau n’est pas là : « L’objectif c’est que les gens reviennent avec la banane, qu’ils sourient, qu’ils s’amusent et qu’ils fassent de bonnes affaires. » Selon le Bruntrutain, ce qui a plu lors de cette 39e édition, c’est « le feu d’artifice, le changement d’emplacement de la grande scène, les invités d’honneur avec la Landwehr, le Contingent des grenadiers et les produits du terroir fribourgeois ».