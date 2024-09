Une 7e édition de Terr-Animale sous le signe du partage

La 7e édition du salon Terr-Animale s'est achevée dimanche à Saignelégier. Une édition placée sous le signe du partage s’est réjouit Sandra Rochbach, présidente du comité d’organisation. « C’est ce que je retiens de cette édition. Il y a eu des belles rencontres. Les exposants sont ravis. » Cette année, environ 800 personnes ont fait le déplacement à Saignelégier pour visiter le salon dédié au bien-être animal. « On remarque après plusieurs années que les gens sont au rendez-vous d’année en année. Ils notent la date dans leur agenda. Ce sont des habitués. Et les exposants apprécient cela, la qualité du public présent » se réjouit Sandra Rochbach. Cette année le salon avait pour thème le peuple de la vache et la thématique de la terre et de l'alimentation./tna