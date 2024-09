Des travaux pour que la tourbière du Prédame retrouve sa vitalité

Tout comme la tourbière de la Gruère, celle du Prédame sera chouchoutée. Un chantier de revitalisation s’est ouvert le 22 août sur ce milieu naturel situé sur la commune des Genevez. Les travaux menés par l’Etat jurassien s’étaleront jusqu’à l’année prochaine, selon un communiqué transmis ce lundi par le Canton. Ils doivent permettre la remise en eau de la tourbière qui est inscrite aux inventaires fédéraux des hauts-marais et des bas-marais d’importance nationale.





Trois milieux humides à revitaliser

Le chantier s’attaque à des vestiges datant de la Seconde guerre mondiale. A cette époque, deux grandes fosses d’exploitations avaient été ouvertes et des drains avaient été creusés dans le secteur ouest pour extraire l’eau de la tourbe. Un système de drainage avait aussi été mis en place dans la partie centrale du pré marécageux afin d’évacuer l’eau en direction de dolines. Le projet de restauration vise à neutraliser le système de drainage pour améliorer les conditions hydrologiques dans ces secteurs. « Les interventions sur les drainages sont prévues en 2025 », précise le communiqué.

Et puis la partie est de la tourbière est atterri à cause d’une digue construite au 17e siècle dans le but d’alimenter, autrefois, un moulin et une scierie. Des plans d’eau seront aménagés dans cette zone. Cette revitalisation doit favoriser le développement de la faune et de la flore et « ralentir au maximum la minéralisation de la tourbe sous l’effet de son assèchement. »

Le coût total de la restauration est devisé à 1'000’000 de francs. Un crédit d’un montant similaire avait été accepté par le Parlement jurassien. Les travaux sont financés à 65% par la Confédération et soutenus par le Fonds suisse pour le paysage, note le Canton. /comm-nmy