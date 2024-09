L’ECA Jura met le focus sur les batteries Lithium-Ion

« Adoptez les bons réflexes ! attention-batteries.ch », c’est le slogan de la nouvelle campagne des Établissements cantonaux d’assurance romands. Elle est relayée par l’ECA Jura qui met en garde contre les batteries Lithium-Ion dans un communiqué transmis lundi. L’institution explique que ces objets de consommation courants sont des réservoirs de concentré d’énergie et peuvent être dangereux s’ils sont mal utilisés. Ils peuvent notamment générer des incendies subits, violents et destructeurs et leur emploi nécessite donc une attention particulière pour éviter leur surchauffe.

La campagne romande dispense des conseils pour l’utilisation en toute sécurité des batteries Lithium-Ion pendant tout leur cycle de vie, de l’achat au recyclage, en passant par le stockage, la recharge et l’utilisation. Elle commence ce lundi et dure deux mois. Détails ici. /comm-emu