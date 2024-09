La commission parlementaire spéciale mixte appelle à dire « oui » au Concordat

Le Concordat sur le transfert de Moutier reçoit le soutien de la commission parlementaire spéciale mixte. La CSM appelle lundi la population à se déplacer massivement aux urnes le 22 septembre et à dire « oui » au texte. Pour la commission mise en place pour l’accueil de la cité prévôtoise dans le Jura, un résultat clair s’appuyant sur une forte participation ne fera que renforcer la qualité des travaux actuels. L’entité, qui regroupe des députés jurassiens et des élus prévôtois, évoque une étape « décisive et fondamentale » dans le processus de transfert. /comm-alr