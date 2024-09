Le retour du pain frais à Courroux

Une nouvelle boulangerie vient de naître à Courroux. L’établissement qui était encore la boulangerie Gourdon il y a à peine plus de deux mois est devenu la boulangerie Vogel. Le commerce a ouvert ses portes ce lundi, à la rue du 23 juin en face du Denner. Le nouveau tenancier s’appelle Loïc Vogel. Du haut de ses 26 ans seulement, le Vadais d’origine peut compter sur son expérience en confiserie et pâtisserie, en partie acquise en Valais. « J’ai fait trois ans d’apprentissage à la boulangerie Aubry à Delémont, ensuite j’ai eu l’opportunité de partir à Crans-Montana (…) ce qui m’a permis d’avoir une certaine expérience dans le métier », raconte-t-il. L’opportunité de créer cette nouvelle (et première) entreprise a fortement motivé le jeune homme à revenir dans son canton d’origine, le Jura. Il précise toutefois que l’envie de retrouver sa famille a aussi pesé dans sa décision. La reprise de la boulangerie n’était pas particulièrement un objectif professionnel pour le nouveau patron, qui accumule déjà de nombreuses expériences différentes sur son C.V. Loïc Vogel avait pris contact avec le propriétaire sur la base d’une annonce « plus pour savoir qui remettait un commerce dans le Jura », précise-t-il.