Céline Duruz, une passionnée de voltige

Un choix du cœur

« J’ai choisi la voltige, car c’est quelque chose qui me rend heureuse », précise Céline Duruz qui était fascinée dès l’adolescence. Lorsqu’elle se trouve dans l’avion, la Vaudoise met son focus sur son programme de figures : « Il n’y a plus d’autres pensées. » La trentenaire aime aussi les sensations physiques : « Des fois, on est presque en apesanteur, on a 0G. Dès fois, on a 6G, donc on va faire 6 fois notre poids. On va mettre sur le dos donc on verra la planète d’un tout autre angle ». /ncp