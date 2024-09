Une fusion en projet entre Suisseporcs Romandie et Mittelland

Le Jurassien Gaël Monnerat a présenté sa démission de la présidence de la section romande de Suisseporcs. Le citoyen de Mettembert ne sera plus exploitant porcin d’ici la fin de l’année et ne pourra donc plus occuper la fonction. Depuis plusieurs mois, les démarches pour trouver son successeur, qui doit être bilingue, restent vaines. Ainsi la semaine dernière, le comité romand a transmis un sondage à ses 150 membres pour envisager une fusion avec la section du Mittelland. « La section romande est la plus petite section de Suisse », explique Gaël Monnerat, puisque celles de la Suisse orientale et de la Suisse centrale représentent environ 2000 membres. L’agriculteur constate aussi que le comité peine à se renouveler et évoque une forme de lassitude. Enfin, des questions se posent sur la pérennité des finances de la section romande.