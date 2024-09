Des mesures pour réduire la pression sur l’A16

Il faut désengorger l’A16 aux heures de pointe. C’est le message des députés jurassiens qui ont accepté ce mercredi par 35 voix contre 17 et 7 abstentions une motion d’Emilie Guillaume (PVL), intitulée « Des mesures rapides pour améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur l’A16 ». Le texte demande la réduction du trafic routier pendulaire à l’échelle du canton via un potentiel partenariat public-privé. La députée Vert’libérale a notamment évoqué l’idée de créer des parkings de covoiturage et de mettre en place des navettes pour desservir les grands pourvoyeurs d’emploi. Le Gouvernement a argumenté en faveur d’un rejet du texte, la plupart des outils mentionnés existant déjà, notamment au travers du Plan climat. « Leur mise en œuvre dépend des ressources financières et humaines », a expliqué le ministre de l’Environnement David Eray.

Une deuxième motion d’Emilie Guillaume demandait au Gouvernement de s’adresser à l’Office fédéral des routes (OFROU) afin de mettre en place des mesures face aux ralentissements sur l’A16 et la hausse des accidents sur le tronçon. Cette dernière a été acceptée, puis classée car déjà réalisée par 32 voix contre 27. /gtr