Des mesures sur l’attractivité de l’Etat à étudier

Des réflexions sont menées pour améliorer l’attractivité de l’Etat jurassien. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi par 50 voix contre 8 un postulat de Stéphane Theurillat (Le Centre), intitulé « Donnons des assurances au personnel de l’État ! » L’élu propose au Gouvernement d’étudier la mise en place de plateformes spécialisées dans le domaine des assurances, comme d’autres entités publiques ou privées. Ces plateformes permettraient de répondre aux questions de collaborateurs et à les accompagner dans leurs démarches. Le texte avance également que les employés de l’administration pourraient profiter de contrats d’assurance collectifs négociés et ainsi permettre à l’Etat d’économiser quelques sous. Une démarche soutenue par le Gouvernement, qui imagine d’autres avantages, comme la location de voitures à tarif préférentiel.







Examiner les conditions des cadres

Les députés ont également validé sans débat par 51 voix contre 7 un postulat de Quentin Haas (PCSI) nommé « Recadrer la fonction de cadre ? ». Ce dernier propose d’étudier les avantages et inconvénients des postes de cadres au sein de l’administration cantonale et des les comparer aux postes similaires dans les autres cantons, ainsi que dans l’économie privée. Cette étude aura pour but d’évaluer et potentiellement adapter l’attractivité des offres d’emploi de l’Etat jurassien. /gtr