Deux nominations à l’Hôpital du Jura

L’Hôpital du Jura étoffe les compétences de son comité de direction. L’H-JU annonce ce mercredi deux nominations. Cyril Friche a été désigné au poste de directeur de la gestion opérationnelle. Le Bruntrutain, qui dirige actuellement le département Digital & Technology au Centre hospitalier de Bienne, aura pour mission de gérer les flux administratifs, logistiques et financiers de l’hôpital. Un poste de secrétaire général a, par ailleurs, été créé. Il a été attribué au Delémontain Nicolas Chevrey par le Conseil d’administration. Ce dernier devra « assurer un suivi rigoureux des décisions et une bonne coordination entre les pôles et les services ». Il participera également à la gestion des projets et dossiers stratégiques. Nicolas Chevrey dirige actuellement l’institution NOMAD à La Chaux-de-Fonds qui délivre de soins à domicile. La date de leur entrée en fonction sera déterminée ultérieurement. /comm-alr