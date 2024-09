« Né pour lire » fête ses dix ans dans le Jura

« Né pour lire » occupe les plus petits depuis dix ans dans le Jura. Cette action qui a pour but de promouvoir la lecture chez les plus petits existe depuis 2008 en Suisse, mais a été instaurée dans la région en 2015 par la Bibliothèque cantonale. Depuis, près de 6'300 bébés âgés de 6 à 18 mois ont été invité à y participer. Pour les dix ans de « Né pour lire », plusieurs évènements ont été organisés. Les prochains ont lieu le 7 septembre à la Bibliothèque des jeunes à Delémont et le 14 septembre à celle de Porrentruy.