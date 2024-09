Un automne animé à la Bibliothèque cantonale jurassienne

L’automne s’annonce riche en événements à la Bibliothèque cantonale jurassienne. L’institution a présenté mercredi son nouveau programme culturel pour les mois de septembre à décembre. La saison commencera samedi avec les Journées européennes du patrimoine et une immersion dans les collections jurassiennes et leur plateforme accessible en ligne via MuseumPlus. À l’occasion du festival « Conte & Compagnies », l’Espace Renfer fera la part belle à l’humoristique conférence-spectacle « Les dangers de la lecture » le 18 septembre à 18h.

La dernière semaine d’octobre proposera deux rendez-vous où les frissons seront de mise. L’écrivain Daniel Sangsue évoquera son parcours de spécialiste des fantômes dans la littérature le 24 octobre de 18h à 19h. Il présentera également son dernier journal « Les fantômes comme les chats choisissent leurs maîtres ». Une conférence interactive des fondateurs de l’atelier « Rouge Vernis FX », des plasticiens spécialisés dans la création d’effets spéciaux pour le cinéma ou la télévision, est aussi prévue le 26 octobre de 10h à 11h30.

Un atelier créatif pour les enfants de 6 à 12 ans se tiendra le 2 novembre avec des réinterprétations de chefs-d’œuvre de l’art. Le poète jurassien Alexandre Voisard sera lui de passage à Porrentruy le 23 novembre à 10h30 pour présenter son dernier recueil « Post-Scriptum ». Enfin, la Bibliothèque cantonale rendra un hommage à La Castou le 7 décembre dès 10h. /comm-alr