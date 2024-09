Un nouveau directeur à trouver à l’AJAM ?

L’AJAM devra peut-être se trouver un nouveau directeur. L’actuel titulaire du poste, Dino Belometti, qui est entré en fonction à l’automne dernier est en arrêt de travail depuis le début du mois de juillet. L’information a été confirmée ce mercredi matin par Nathalie Barthoulot lors des questions orales au Parlement jurassien. La ministre de l’Intérieur a été interpellée par la députée Anne Froidevaux (Le Centre) qui souhaitait savoir si le poste allait être mis au concours en cas de départ effectif du directeur de l’Association jurassienne d’accueil des migrants. Nathalie Barthoulot n’a pas pu donner beaucoup plus de précisions puisqu’une procédure est ouverte en relation avec la poursuite des rapports de service. Elle a toutefois indiqué que des problèmes de management étaient apparus mais que le comité de l’AJAM avait réagi de manière idoine et que l’institution restait solide. Nathalie Barthoulot a également assuré qu’une procédure ouverte et transparent de mise au concours sera mise en place en cas de départ effectif de Dino Belometti.