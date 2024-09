La CCIJ appelle à approuver le Concordat

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura roule pour le Concordat soumis en votation le 22 septembre dans les cantons du Jura et de Berne. Elle recommande à la population d’accepter le document qui règle les modalités du transfert de Moutier dans le Jura. La CCIJ estime que la volonté exprimée par les Prévôtois de changer d’appartenance cantonale doit être respectée. Elle se dit prête à s’engager en faveur d’une intégration réussie des entreprises de Moutier au sein du tissu économique régional. La CCIJ estime encore que la venue de la ville créera des synergies intéressantes et des nouvelles relations d’affaires. /comm-rch