« Chaud Devant » : Katiou Racine

La cuisine de Katiou Racine n’est pas bien grande, mais on y trouve toutes les saveurs afin de réaliser une belle recette. Installée dans le village de Mervelier, au bord de la petite route qui mène en direction de Vermes, Katiou Racine cuisine avec passion et les goûts de la nature.

Horticultrice de formation, elle aime particulièrement travailler les produits de son jardin, et se sent parfaitement à l’aise dans la nature. Elle nous propose de préparer une tarte de saison avec fromage de chèvre, côtes de bettes et un peu de raisins.