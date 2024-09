Des bourses artistiques au concours

La Commission intercantonale des arts de la scène des cantons de Berne et du Jura (CicaS) veut permettre à des artistes de se développer sur le plan professionnel. Elle met au concours ce vendredi, pour la quatrième fois, des bourses de développement. Celles-ci sont dotées d’une somme maximale de 10'000 francs pour les candidatures individuelles et de 20'000 pour les collectifs. Les artistes jurassiens ou habitant dans la partie francophone du canton de Berne de plus de 18 ans peuvent postuler s’ils exercent une profession dans les arts de la scène et peuvent justifier d’une pratique et d’un engagement dans le domaine. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 12 novembre sur le site de l’Office de la culture du canton de Berne. /comm-alr