Le contrôle des champignons reprend à Delémont

Le contrôle officiel des champignons sera ouvert lundi à Delémont. La ville l’annonce vendredi dans un communiqué. Une permanence sera accessible tous les jours de 18h à 19h à la rue de Chêtre 36. Les récoltes doivent être présentées dans des paniers et non dans des sacs ou des sachets. Les champignons doivent, par ailleurs, être frais et dans un bon état sanitaire. Les contrôleurs sont habilités à refuser d’entrer en matière en cas de non-respect des règles. L’an dernier, 87 kilos de champignons non comestibles, toxiques ou mortels avaient pu être identifiés par les experts. La permanence se tiendra jusqu’au 10 novembre. /comm-alr