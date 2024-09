Un Festival de musique aux Fontenattes

Le foyer des Fontenattes à Boncourt organise chaque année un mini-festival. Des artistes de la région viennent pour le plaisir de partager un moment de réjouissances. Les résidents eux-mêmes montent sur scène, pour jouer d’un instrument ou chanter dans la petite chorale mise en place par Gilles Schwab qui tient un rôle de musico-thérapeute. « La musique peut éveiller certains sens, comme de la créativité ou des ressources inattendues », explique-t-il. Une scène, quelques bancs et une petite cantine permettent également aux résidents et accompagnants de déguster quelques notes et un bon goûter. /jmp-lge