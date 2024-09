Derrière la porte des loges du Chant du Gros

C’est un endroit du Chant du Gros interdit au grand public. Les loges de la scène principale accueillent entre jeudi et samedi les têtes d’affiche du festival noirmonnier. Environ 200 m2 sont à disposition. L’espace comprend un grand séjour et onze pièces réservés aux artistes, aux groupes et à leurs équipes. Sébastien Berberat est responsable des lieux depuis 2008. Le Noirmonnier est à la tête d’une troupe d’une dizaine de personnes. Il nous a ouvert les portes des loges situées au premier étage du bâtiment construit derrière la Sainte scène il y a six ans. « Avec le coffre-fort, les loges sont l’endroit le plus sécurisé du festival », affirme Sébastien Berberat.