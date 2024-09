Le cercle de Porrentruy de l’Union fête ses 150 ans

Depuis 150 ans, le cercle de Porrentruy de l’Union œuvre dans la région. Cette société philanthropique réunit 95 membres. Ils sont 1'400 unionistes à travers toute la Suisse répartis dans une quarantaine de sections. Et dimanche, ils se retrouvent à Boncourt à l’occasion de la journée suisse de l’Union. Ces hommes, puisque les femmes ne sont pas admises dans cette société, paient des cotisations et effectuent des actions pour aider les autres, notamment des familles ou des associations qui ont un lien avec les enfants. Le président du comité d’organisation de cette journée précise que c’est le bouche-à-oreille qui permet d’apporter de l’aide : « On a des membres qui habitent dans tous les villages aux alentours et qui se rendent compte que subitement une famille a des problèmes. » Frédéric Seewer relève que parfois certaines personnes refusent par dignité, mais comme l’association œuvre de manière discrète elles finissent par accepter ce coup de pouce qui permet de « sortir la tête de l’eau ».