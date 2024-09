A la découverte des Francs-Maçons jurassiens

Les curieux ont l’occasion ce week-end de pousser la porte de bâtiments remarquables. Les Journées européennes du patrimoine offrent la possibilité d’entrer dans des lieux interdits du grand public. C’est dans ce cadre-là que la loge maçonnique de Porrentruy est à découvrir jusqu’à 17h (rue du Gravier 20). Ils sont 26 membres et occupent les lieux depuis 1897. Les Francs-Maçons sont historiquement liés aux métiers de la construction. Depuis, les frères ont conservé symboliquement les outils et les utilisent pour cheminer dans la vie, selon son président Fabien Brosy. Le maître en chaire explique que les frères sont « invités à méditer sur ces symboles, à les interpréter. On n’est pas jugé. Chacun est libre d’interpréter chaque symbole comme il lui convient. » /ncp