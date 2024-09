Le retour des Echaipouses de Tieûve

Des ateliers-théâtres pour promouvoir le 6e art

Alors que le dernier spectacle s’était déroulé en 2010, la troupe ajoulote espère retrouver un rythme. Grégory Champion souhaite d’abord « se concentrer déjà sur ce spectacle, mais l’envie est là, la passion est là. Si les gens répondent, on fera perdurer l’association et les spectacles. » Avant d’entamer les répétitions, le comité recherche des acteurs. « On souhaite promouvoir aussi le théâtre, donc on offre la possibilité à tout un chacun de venir participer à des ateliers-théâtre », relève le citoyen de Coeuve. Trois séances vont se dérouler d’ici la fin de l’année sans obligation par la suite d’intégrer la troupe. Toutes les informations à retrouver ici, sur theatredesechaipouses.ch /ncp