Fuite de mazout dans la Suze

Des hydrocarbures ont fuité samedi dans la Suze à Péry avant de s’écouler jusque dans le lac de Bienne. C’est ce que nous apprenait la police cantonale bernoise ce weekend via un communiqué. 48h après les faits, on en sait un peu plus sur les causes de cette pollution.





Une fuite chez Ciments Vigier SA

Il a pu être établi avec certitude depuis lundi que cette fuite de mazout provenait d’un réservoir appartenant à l’entreprise Ciments Vigier SA. Contacté par téléphone, Olivier Barbery, directeur de l’entreprise explique que la fuite est due au débordement d’une cuve, durant la nuit de vendredi à samedi, à cause d’une sonde d’avertissement qui n’aurait pas fonctionné. Les raisons de cette malfonction devront encore être élucidées. Le mazout s’est ensuite retrouvé dans une canalisation d’eau, là encore pour une raison qu’il faudra déterminer, avant de se déverser dans la Suze. D’après Olivier Barbery, une dizaine de litres se seraient échappés ; un chiffre qui n’a toutefois pas encore été confirmé par la police. Les pompiers du CSP Péry- La Heutte et les pompiers professionnels de Bienne sont intervenus samedi vers 9h pour installer plusieurs barrages anti-pollution sur le trajet de Péry jusqu’à l’embouchure de la Suze dans le lac de Bienne. Le problème a pu être résolu vers 13h, indique encore le directeur de l’entreprise Ciments Vigier SA, qui précise également que la fuite ne serait pas liée à un déficit de maintenance, sans en dire plus à ce stade. Quant au réservoir incriminé, il est actuellement sous scellée. Une enquête a été ouverte par l’Office des eaux et des déchets du canton de Berne (OED), la police de l’environnement et la police cantonale bernoise, pour déterminer les causes de cet incident.





Plus de peur que de mal



En ce qui concerne les conséquences sur l'environnement, le pire a pu être évité. Selon Marcel Riesen, chef du service des sinistres de l’Office des eaux et des déchets du canton de Berne, le garde pêche du canton est descendu de Péry jusqu’au lac de Bienne mais n’a trouvé aucun poisson mort. Seule victime à signaler, un canard qui a dû être euthanasié. Marcel Riesen précise également que la police du lac n’a pas trouvé de traces de mazout dans le lac. Le chef du service des sinistres de l’OED indique encore que la situation est maintenant propre et sous contrôle. Tout le mazout a pu être pompé et aucun danger n’est à signaler pour la population ou l’environnement. /rme