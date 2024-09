L’union pour former des guides touristiques dans le Jura

Un projet inédit de formation en lien avec le tourisme voit le jour dans le Jura. Les associations de guides de Delémont et de Porrentruy, Jura Tourisme et l’Université populaire jurassienne proposent une nouvelle offre. La formation « Devenir guide de ville » va démarrer à la fin du mois. Elle s’étalera sur un an et débouchera sur la remise d’une certification. Au programme : des conférences sur l’histoire de la région – qui sont aussi ouvertes au public – ou encore un cours sur l’expression orale ainsi qu’une formation spécifique sur le terrain. Le Jura compte actuellement une trentaine de guides non professionnels actifs pour les villes de Delémont, Porrentruy et St-Ursanne. Le président de l’Association des guides touristiques de Delémont, Régis Froidevaux, explique que la nouvelle formation vise à renouveler les effectifs et pour développer les visites guidées dans la région. Il avance l’idée de proposer des visites guidées au Vorbourg ou encore, éventuellement, de créer des visites théâtrales dans les trois villes jurassiennes.