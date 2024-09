Le « Croix-Rouge Tour » va remplacer le porte-à-porte

La Croix-Rouge jurassienne innove pour aller se présenter à la population jurassienne et encourager les dons. L’institution qui vient en aide aux personnes défavorisées lance le « Croix-Rouge Tour » qui devrait démarrer en 2025. À bord d’un bus décoré, un ancien "Combi" Volkswagen T1 Split crème et blanc fraîchement restauré, les collaborateurs iront à la rencontre des habitants dans les communes jurassiennes à des dates annoncées préalablement. Une manière de nouer un contact de proximité plus chaleureux et moins direct que les anciennes campagnes de démarchage via le porte-à-porte.







Se distancer de la méthode du porte-à-porte parfois trop intrusif et offensif

« La Croix-Rouge suisse à un partenariat avec une entreprise à qui elle sous-traitait ce démarchage au domicile. La dernière campagne a été un succès financier, mais les retours étaient mitigés et visaient notamment un personnel trop offensif. Il faut aussi bien comprendre que ces personnes étaient payées à la commission. Au vu de l’image de la Croix-Rouge, on a voulu se distancer de cette méthode et trouver un concept fun et innovant », explique Yann Rufer, directeur de la Croix-Rouge jurassienne. Les montants récoltés dans chaque commune seront affichés sur le site de l’organisme, « créant ainsi un défi amical entre les communes pour encourager les dons », explique la Croix-Rouge jurassienne.







« Ce sera aussi l’occasion d’expliquer ce que l’on fait »

« Évidemment que l’un des buts est de récolter des dons, mais c’est aussi expliquer ce que l’on fait, car bien souvent, la population n’imagine pas tout le catalogue de prestations et d’actions que nous avons. Et puis c’est aussi l’occasion d’offrir un moment de convivialité avec les habitants et les autorités communales », poursuit Yann Rufer. Dans chaque commune, les bénévoles de la Croix-Rouge jurassienne ainsi que les bénéficiaires qui y résident seront conviés à cette rencontre. Une première étape test aura lieu à Rossemaison le mercredi 18 septembre 2024 de 17h30 à 19h30 place de l’école. Le « Croix-Rouge Tour » sera alors officiellement lancé l’année prochaine, probablement à la fin du printemps, dans les communes du district de Delémont avant de sillonner l’Ajoie et les Franches-Montagnes les années suivantes. /comm-jpi