Le bétail jurassien a toujours la langue bleue

Le virus de la langue bleue (BTV) continue de s’étendre dans le Jura. Dans le canton, 26 exploitations sont actuellement touchées. Transmis par des moucherons, ce virus provoque des maladies suraiguës chez certains bovins, mais aussi et surtout chez les ovins. La maladie, déjà connue dans le domaine, existe sous différentes formes de sérotypes. L’actuel virus qui touche le bétail est le sérotype 3, plus virulent, qui nécessite un vaccin spécifique. Des soins sont prodigués aux bêtes touchées, mais des mesures préventives sont nécessaires pour stopper le virus. Différents pays européens ont commencé à vacciner le bétail. En France, près de 4,5 millions d’animaux vont être traités. La Suisse reste sur ses gardes et n’a pas encore accepté l’utilisation du produit dans le pays. Le vaccin n'est donc pas encore disponible, mais malgré cela la situation reste sous contrôle puisque les traitements administrés aux animaux contaminés « fonctionne plutôt bien », explique le président des vétérinaires jurassiens Grégoire Theubet. Seuls trois animaux ont succombé à la maladie pour l’instant.