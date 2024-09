Les Chambres fédérales reprennent du service

Comme d’habitude, c’est un programme bien chargé qui attend les élus. Au niveau des dossiers les plus importants, le National doit notamment se prononcer sur le financement de l'UNRWA. Le Conseil des Etats empoignera l'initiative populaire des Jeunes Vert-e-s « pour la responsabilité environnementale ».

Un message concernant les conventions de programme est également au menu de la session. Le Conseil fédéral a transmis son message au Parlement qui prévoit un crédit d’engagement de plus de 2,2 milliards de francs pour la préservation de l’environnement, la conservation de la biodiversité et la protection de la population contre les dangers naturels. « Un canton comme le Jura est extrêmement touché, plus que d’autres comme Bâle-Ville par exemple où les bords du Rhin sont déjà bien réglés. C’est donc important que ces montants correspondent aux besoins de notre région », explique Thomas Stettler.

L’élu jurassien présentera également un message cette semaine sur les investissements de la Confédération dans les immeubles civils, via sa casquette de membre de la commission des finances. « Pour cette année, on investira 277 millions pour les bâtiments de l’administration. La Confédération possède près de 2800 bâtiments pour un total de près de 8 milliards de francs. Le suivi de ces bâtiments est donc important », raconte-t-il. Autre enjeu majeur : l’établissement du prochain budget de la Confédération. Une lourde tâche aux vues de la situation financière qui sera exécutée juste après la session. /lge